Московское «Динамо» уступило «Авангарду» и потерпело третье поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 4:1.

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем регулярном чемпионате. Дамир установил новый рекорд по голам среди защитников «Авангарда» за одну регулярку в КХЛ. Гол на последней минуте первого периода забил Майкл Маклауд. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мартынова в меньшинстве, «Динамо» ответило шайбой Макса Комтуа. В концовке матча Маклауд оформил дубль голом в пустые ворота.

Для «Динамо» это поражение стало третьим кряду и пятым в последних шести матчах. «Авангард» выиграл седьмой матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.