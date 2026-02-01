Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Авангард, результат матча 1 февраля 2026, счёт 1:4, КХЛ-2025/2026

Московское «Динамо» уступило «Авангарду» и потерпело третье поражение подряд
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, для которого эта шайба стала 20-й в текущем регулярном чемпионате. Дамир установил новый рекорд по голам среди защитников «Авангарда» за одну регулярку в КХЛ. Гол на последней минуте первого периода забил Майкл Маклауд. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Мартынова в меньшинстве, «Динамо» ответило шайбой Макса Комтуа. В концовке матча Маклауд оформил дубль голом в пустые ворота.

Для «Динамо» это поражение стало третьим кряду и пятым в последних шести матчах. «Авангард» выиграл седьмой матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Дамир Шарипзянов обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android