СКА проиграл ЦСКА в армейском дерби и потерпел седьмое поражение кряду

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Победу в армейском дерби одержали москвичи со счётом 3:2 по буллитам.

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник СКА Андрей Педан с передач Матвея Полякова и Никиты Недопёкина. На 17-й минуте ЦСКА сравнял счёт благодаря голу Дениса Гурьянова с передач Никиты Охотюка и Дениса Зернова. Во втором периоде москвичи впервые в матче вышли вперёд в счёте — отличился Никита Нестеров, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В начале третьего периода нападающий СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. В овертайме СКА не реализовал большинство. По буллитам победу одержали хоккеисты московского клуба.

СКА потерпел седьмое поражение кряду, что является антирекордом клуба в КХЛ.

