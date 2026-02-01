Скидки
ЦСКА — СКА, результат матча 1 февраля 2026, счет 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

СКА проиграл ЦСКА в армейском дерби и потерпел седьмое поражение кряду
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Победу в армейском дерби одержали москвичи со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник СКА Андрей Педан с передач Матвея Полякова и Никиты Недопёкина. На 17-й минуте ЦСКА сравнял счёт благодаря голу Дениса Гурьянова с передач Никиты Охотюка и Дениса Зернова. Во втором периоде москвичи впервые в матче вышли вперёд в счёте — отличился Никита Нестеров, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В начале третьего периода нападающий СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. В овертайме СКА не реализовал большинство. По буллитам победу одержали хоккеисты московского клуба.

СКА потерпел седьмое поражение кряду, что является антирекордом клуба в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

