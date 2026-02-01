СКА установил новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ

СКА потерпел поражение от ЦСКА (2:3 Б) и уступил в седьмом матче подряд, установив новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ.

Ранее армейская команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда её тренировал Валерий Брагин. В последний раз СКА побеждал 14 января, одолев «Шанхайских Драконов» (5:2). После этого петербуржцы уступили дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде нижегородскому «Торпедо» (0:6) и «Спартаку» (0:4).

На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 50 встреч. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.