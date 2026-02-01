СКА установил новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ
СКА потерпел поражение от ЦСКА (2:3 Б) и уступил в седьмом матче подряд, установив новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5) 1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5) 2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5) 2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5) 3:2 Абрамов – 65:00
Ранее армейская команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда её тренировал Валерий Брагин. В последний раз СКА побеждал 14 января, одолев «Шанхайских Драконов» (5:2). После этого петербуржцы уступили дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде нижегородскому «Торпедо» (0:6) и «Спартаку» (0:4).
На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 50 встреч. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.
