Боб Хартли оценил пятую подряд победу «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:0) и отметил игру команды во втором периоде.

«Второй период стал ключевым, а в третьем мы принимали правильные решения и не дали соперникам приблизиться по счёту. У Герната всё хорошо. Наверное, Мартин в этом моменте испугался, как и все мы. У него защемило нерв, поэтому он не чувствовал ногу, но ему помогли наши медики. Каюмов — профессионал, который постоянно хочет становиться лучше. С ним очень легко работать, потому что Артур полностью отдаётся на играх и тренировках. Его талант и мастерство подкрепляются отличной работой», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.