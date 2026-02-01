Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли оценил пятую подряд победу «Локомотива»

Боб Хартли оценил пятую подряд победу «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:0) и отметил игру команды во втором периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Николаев – 23:09 (4x5)     2:0 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 32:21 (5x4)     3:0 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 36:56 (5x5)    

«Второй период стал ключевым, а в третьем мы принимали правильные решения и не дали соперникам приблизиться по счёту. У Герната всё хорошо. Наверное, Мартин в этом моменте испугался, как и все мы. У него защемило нерв, поэтому он не чувствовал ногу, но ему помогли наши медики. Каюмов — профессионал, который постоянно хочет становиться лучше. С ним очень легко работать, потому что Артур полностью отдаётся на играх и тренировках. Его талант и мастерство подкрепляются отличной работой», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android