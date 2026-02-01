Боб Хартли оценил пятую подряд победу «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:0) и отметил игру команды во втором периоде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Николаев – 23:09 (4x5) 2:0 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 32:21 (5x4) 3:0 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 36:56 (5x5)
«Второй период стал ключевым, а в третьем мы принимали правильные решения и не дали соперникам приблизиться по счёту. У Герната всё хорошо. Наверное, Мартин в этом моменте испугался, как и все мы. У него защемило нерв, поэтому он не чувствовал ногу, но ему помогли наши медики. Каюмов — профессионал, который постоянно хочет становиться лучше. С ним очень легко работать, потому что Артур полностью отдаётся на играх и тренировках. Его талант и мастерство подкрепляются отличной работой», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.
