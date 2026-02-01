Козлов — о состоянии московского «Динамо»: и игры нет, и большинства нет

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в домашнем матче с «Авангардом» (1:4).
«Хочу сказать, что сегодня вышли заряженные и очень старались. Двигались неплохо. Но пока, к сожалению, не можем развернуть ситуацию в свою сторону. Если в прошлых матчах хотя бы вели по счёту, сегодня проигрывали. Соперник играл очень быстро, хорошо оборонялся. У нас были моменты сократить счёт, но не забили. Большинство опять сегодня не сработало. Конечно, в таких играх оно должно работать. Если в прошлых годах мы играли за счёт большинства даже при не очень хорошей игре, пока и игры нет, и большинства нет. Скажу так, сегодня их меньшинство нас просто переработало», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
