Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о состоянии московского «Динамо»: и игры нет, и большинства нет

Козлов — о состоянии московского «Динамо»: и игры нет, и большинства нет
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в домашнем матче с «Авангардом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

«Хочу сказать, что сегодня вышли заряженные и очень старались. Двигались неплохо. Но пока, к сожалению, не можем развернуть ситуацию в свою сторону. Если в прошлых матчах хотя бы вели по счёту, сегодня проигрывали. Соперник играл очень быстро, хорошо оборонялся. У нас были моменты сократить счёт, но не забили. Большинство опять сегодня не сработало. Конечно, в таких играх оно должно работать. Если в прошлых годах мы играли за счёт большинства даже при не очень хорошей игре, пока и игры нет, и большинства нет. Скажу так, сегодня их меньшинство нас просто переработало», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» уступило «Авангарду» и потерпело третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android