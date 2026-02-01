Вячеслав Козлов объяснил, почему развалилось фирменное большинство «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил, почему разладилась игра в большинстве у бело-голубых.

– В сравнении с прошлым сезоном из первой бригады большинства по известным причинам нет только Седрика Пакетта. Почему всё так развалилось у тех же игроков, которые были в прошлом году?

– Потому что в большинстве надо больше работать. Надо больше вкалывать. Сейчас мы пытаемся сыграть на своём таланте, на мастерстве. И это не получается. Шайбу плохо двигаем, плохие, нечёткие пасы, обижаемся друг на друга. А идёт в пользу тех, кто обороняется, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.