Козлов: у игроков московского «Динамо» голова должна встать на место

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, как команда должна использовать предстоящую паузу в чемпионате КХЛ.

– Для «Динамо» сегодня настала длинная пауза в чемпионате. Как планируете решать ситуацию и выходить из кризиса, который продолжается два месяца? Есть ли у вас чёткий план?

– Через работу и тренировки. Сейчас есть время подумать. И ребята должны всё это переосмыслить. Будем надеяться, что пауза поможет нам. И набраться сил. И прежде всего голова у них должна чуть встать на место. Надо понять, что скоро плей-офф, дальше с такой игрой тяжело на что-то рассчитывать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.