Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: у игроков московского «Динамо» голова должна встать на место

Козлов: у игроков московского «Динамо» голова должна встать на место
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, как команда должна использовать предстоящую паузу в чемпионате КХЛ.

– Для «Динамо» сегодня настала длинная пауза в чемпионате. Как планируете решать ситуацию и выходить из кризиса, который продолжается два месяца? Есть ли у вас чёткий план?
– Через работу и тренировки. Сейчас есть время подумать. И ребята должны всё это переосмыслить. Будем надеяться, что пауза поможет нам. И набраться сил. И прежде всего голова у них должна чуть встать на место. Надо понять, что скоро плей-офф, дальше с такой игрой тяжело на что-то рассчитывать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» уступило «Авангарду» и потерпело третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android