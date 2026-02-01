Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на кричалку фан-сектора в адрес команды

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал кричалку фан-сектора в адрес команды. В середине матча с «Авангардом» (1:4) болельщики скандировали: «Не позорьте имя «Динамо».

– Во втором периоде болельщики московского «Динамо» зарядили нелицеприятную кричалку в адрес команды. Показалось, что только после неё команда чуть заиграла. Это их завело?

– Я не слышал. Но если завелись, то хорошо. Сегодня был полный стадион, очень приятно, была хорошая атмосфера. Большое им спасибо за поддержку. Мы будем исправлять эту ситуацию, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.