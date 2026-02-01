Главный тренер московского «Динамо» отреагировал на кричалку фан-сектора в адрес команды
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал кричалку фан-сектора в адрес команды. В середине матча с «Авангардом» (1:4) болельщики скандировали: «Не позорьте имя «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5) 0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4) 0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5) 1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5) 1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)
– Во втором периоде болельщики московского «Динамо» зарядили нелицеприятную кричалку в адрес команды. Показалось, что только после неё команда чуть заиграла. Это их завело?
– Я не слышал. Но если завелись, то хорошо. Сегодня был полный стадион, очень приятно, была хорошая атмосфера. Большое им спасибо за поддержку. Мы будем исправлять эту ситуацию, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
