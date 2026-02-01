Ги Буше рассказал, чем он остался недоволен в победном матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше остался недоволен тем, как действовала омская команда в матче с московским «Динамо» (4:1) при счёте 3:0.

«Мне кажется, сегодня было три игры в рамках одного матча. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но недоволен тем, как мы владели ей. И мне не понравилось, что во втором периоде, когда мы вели в счете 3:0, расслабились, перестали бросать, перестали играть в силовой манере. Позволили сопернику почувствовать жизнь. Совершали брак, из‑за которого создали сами себе проблемы и саботировали свою же игру. В третьем периоде мы вернулись к тому, как должны играть, и уверенно довели матч до победы», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.