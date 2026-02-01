Ги Буше оценил игру новичков «Авангарда» Пилипенко и Долженкова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру новичков команды в матче с московским «Динамо» (4:1). За омский клуб дебютировали нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

«С их физической формой нет никаких проблем. Ребятам надо освоиться, узнать нашу систему, понять, как надо играть в нашей команде. Естественно, им очень трудно приходить в новую команду на этом этапе сезона. Мне понравилось, как они отыграли в обороне. Но им сложно с игрой без шайбы. Много нюансов, которые надо изучить, и ребята нервничали. Но в целом я доволен тем, как они себя показали», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.