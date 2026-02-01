Скидки
Главная Хоккей Новости

Ги Буше оценил игру новичков «Авангарда» Пилипенко и Долженкова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил игру новичков команды в матче с московским «Динамо» (4:1). За омский клуб дебютировали нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

«С их физической формой нет никаких проблем. Ребятам надо освоиться, узнать нашу систему, понять, как надо играть в нашей команде. Естественно, им очень трудно приходить в новую команду на этом этапе сезона. Мне понравилось, как они отыграли в обороне. Но им сложно с игрой без шайбы. Много нюансов, которые надо изучить, и ребята нервничали. Но в целом я доволен тем, как они себя показали», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

