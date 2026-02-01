Скидки
Главная Хоккей Новости

Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил победу над московским «Динамо»

Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в гостевом матче с московским «Динамо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

«Не лучшее начало, но сегодня «Динамо», считаю, очень хорошо вышло на матч. За первую минуту мы четыре раза, кажется, в средней зоне потеряли шайбу, для нас это неприемлемо. Сразу об этом поговорили на лавке и приняли, так скажем, меры. И после этого уже так лучше играли. Много было сегодня меньшинства, опять же, нам над этим тоже надо работать.

Я бы не сказал, что у нас спокойно всё на лавке, по-хорошему можно поседеть, когда мы четыре потери делаем за минуту, послушайте нашего главного тренера в этот момент, вы не будете думать, что там всё спокойно. Большая проблема — это лишние удаления, особенно когда выходят по шесть человек на лёд. Недавно увидел, что мы лидируем в лиге по этому показателю, это ненормально. Нельзя столько удаляться с хорошими командами. В плей-офф будут решать меньшинство, большинство, нужно играть в большинстве, а не в меньшинстве», – передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Московское «Динамо» уступило «Авангарду» и потерпело третье поражение подряд
