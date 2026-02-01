Капитан «Авангарда» Шарипзянов оценил победу над московским «Динамо»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в гостевом матче с московским «Динамо» (4:1).

«Не лучшее начало, но сегодня «Динамо», считаю, очень хорошо вышло на матч. За первую минуту мы четыре раза, кажется, в средней зоне потеряли шайбу, для нас это неприемлемо. Сразу об этом поговорили на лавке и приняли, так скажем, меры. И после этого уже так лучше играли. Много было сегодня меньшинства, опять же, нам над этим тоже надо работать.

Я бы не сказал, что у нас спокойно всё на лавке, по-хорошему можно поседеть, когда мы четыре потери делаем за минуту, послушайте нашего главного тренера в этот момент, вы не будете думать, что там всё спокойно. Большая проблема — это лишние удаления, особенно когда выходят по шесть человек на лёд. Недавно увидел, что мы лидируем в лиге по этому показателю, это ненормально. Нельзя столько удаляться с хорошими командами. В плей-офф будут решать меньшинство, большинство, нужно играть в большинстве, а не в меньшинстве», – передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.