Хоккей

Шарипзянов прокомментировал дебют Пилипенко и Долженкова за «Авангард»

Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру новичков команды в матче с московским «Динамо» (4:1). За омский клуб дебютировали нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5)     0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4)     0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5)     1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)     1:4 Маклауд (Окулов, Потуральски) – 56:51 (en)    

«Пилипенко и Долженков шикарно сегодня сыграли. В новой системе всегда тяжело играть, но они сегодня выглядели намного лучше, чем, я думал. Оба были в правильных позициях, буквально пару раз были не там, где надо, но это просто моменты нашей тактики.

Думаю, что две-три игры — и они это поймут. Это хорошие мастера, которые добавят нам размера, во-первых, и мастерства, если брать Пилипенко», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
