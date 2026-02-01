Шарипзянов прокомментировал дебют Пилипенко и Долженкова за «Авангард»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил игру новичков команды в матче с московским «Динамо» (4:1). За омский клуб дебютировали нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

«Пилипенко и Долженков шикарно сегодня сыграли. В новой системе всегда тяжело играть, но они сегодня выглядели намного лучше, чем, я думал. Оба были в правильных позициях, буквально пару раз были не там, где надо, но это просто моменты нашей тактики.

Думаю, что две-три игры — и они это поймут. Это хорошие мастера, которые добавят нам размера, во-первых, и мастерства, если брать Пилипенко», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.