«Посредственно играли». Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА в армейском дерби со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в армейском дерби со СКА (3:2 Б) и заявил, что команда провела не лучший матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

— Честно говоря, посредственно играли. Но по буллитам выиграли. В жизни по-разному бывает. Пока не знаю, плюс это или минус. Но это рост команды, однозначно.

— Ваш соперник был в роли зверя, прижатого к стене, тем не менее вы его переиграли. Наверное, в этом рост команды ещё более виден, как считаете?
— Про соперника я не говорю. У всех команд бывают хорошие и плохие времена. Мы своим ребятам говорим, что надо находить в себе силы при посредственной игре в ключевые моменты сыграть свою лучшую смену. У кого-то сегодня это получалось, дало нам шанс выиграть. А кто-то не смог вернуться в правильную орбиту. Но это процесс, не каждому дано это делать с первой попытки, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

