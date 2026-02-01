«Посредственно играли». Игорь Никитин высказался о победе ЦСКА в армейском дерби со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в армейском дерби со СКА (3:2 Б) и заявил, что команда провела не лучший матч.

— Честно говоря, посредственно играли. Но по буллитам выиграли. В жизни по-разному бывает. Пока не знаю, плюс это или минус. Но это рост команды, однозначно.

— Ваш соперник был в роли зверя, прижатого к стене, тем не менее вы его переиграли. Наверное, в этом рост команды ещё более виден, как считаете?

— Про соперника я не говорю. У всех команд бывают хорошие и плохие времена. Мы своим ребятам говорим, что надо находить в себе силы при посредственной игре в ключевые моменты сыграть свою лучшую смену. У кого-то сегодня это получалось, дало нам шанс выиграть. А кто-то не смог вернуться в правильную орбиту. Но это процесс, не каждому дано это делать с первой попытки, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.