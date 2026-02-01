Скидки
«Довольны, что уезжаем с очком». Игорь Ларионов — о седьмом подряд поражении СКА

«Довольны, что уезжаем с очком». Игорь Ларионов — о седьмом подряд поражении СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение в армейском дерби с ЦСКА (2:3 Б). Петербургский клуб проиграл седьмой матч подряд и установил новый клубный антирекорд в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

«Хороший матч. Много позитивного, тех элементов, которых мы ждём от ребят. Мы должны радоваться тому одному очку, которое получили. Это очень важный фактор для того элемента, что команда должна бороться друг за друга. Могли играть на победу, нам дали шанс в овертайме. Но мы довольны, что уезжаем с очком», — цитирует Ларионова пресс-служба ЦСКА.

На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками после 50 встреч. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.

Комментарии
