Игорь Ларионов отреагировал на антирекордную серию поражений СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что в игре команды наметился позитивный сдвиг, не \смотря на седьмое подряд поражение. СКА установил антирекорд клуба в КХЛ, уступив ЦСКА (2:3 Б) в армейском дерби.

— По сравнению с предыдущим матчем позитива больше по содержанию игры?

— Всегда хочется найти позитив. Говорить по одной игре, что команда выздоравливает, я бы не стал. Нужно провести серию матчей. Психологическая нагрузка и давление уйдут в сторону, если начать побеждать. Предыдущий матч был не самым ярким. Но сегодня на льду была команда. Мы испытываем сложности в плане креатива в центральной линии. Не хватает травмированных. В целом занесём в актив сегодняшний матч, он дал надежду, что команда выздоравливает, — цитирует Ларионова пресс-служба ЦСКА.