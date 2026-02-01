Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов отреагировал на антирекордную серию поражений СКА

Игорь Ларионов отреагировал на антирекордную серию поражений СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что в игре команды наметился позитивный сдвиг, не \смотря на седьмое подряд поражение. СКА установил антирекорд клуба в КХЛ, уступив ЦСКА (2:3 Б) в армейском дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

— По сравнению с предыдущим матчем позитива больше по содержанию игры?
— Всегда хочется найти позитив. Говорить по одной игре, что команда выздоравливает, я бы не стал. Нужно провести серию матчей. Психологическая нагрузка и давление уйдут в сторону, если начать побеждать. Предыдущий матч был не самым ярким. Но сегодня на льду была команда. Мы испытываем сложности в плане креатива в центральной линии. Не хватает травмированных. В целом занесём в актив сегодняшний матч, он дал надежду, что команда выздоравливает, — цитирует Ларионова пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
Видео
СКА проиграл ЦСКА в армейском дерби и потерпел седьмое поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android