«Надеемся, получится неплохой союз». Ларионов — о работе Тамбиева в штабе СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о приходе в штаб команды Леонида Тамбиева, ранее возглавлявшего «Адмирал».

— Какая роль в СКА будет у Леонида Тамбиева?

— Он был без работы, я ему позвонил, чем он занимается. Будучи тренером «Торпедо» и играя против «Адмирала», я понимал, что организация его игры подкупает: строгая дисциплина, оборона при ограниченных средствах. Есть возможность нанять его на должность помощника до конца сезона. Нам необходим тот опыт. Я люблю структуру, но мягкую, скажу честно. Не хочу ставить игроков в рамки. Леонид знает, как ставить сложные редуты, мы знаем, как атаковать. Каждый день говорим и прорабатываем многие вещи на тренировках. Надеемся, получится неплохой союз, и когда вернутся неиграющие, мы усилим состав и будем более успешными, — цитирует Ларионова пресс-служба ЦСКА.