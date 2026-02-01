Никита Кучеров признан первой звездой января в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Кучеров в первом месяце 2026 года провёл 13 матчей, в 12 из которых набирал очки. Всего в январе Кучеров забросил девять шайб и отдал 22 голевые передачи, став лучшим ассистентом месяца в лиге. В январе Кучеров забросил свою 384-ю шайбу за «молний» и по данному показателю вышел на чистое второе место в истории «Тампы», обойдя Венсана Лекавалье. Рекорд «Лайтнинг» принадлежит Стивену Стэмкосу — 555 шайб.

Второй звездой месяца признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший в январе 25 (5+20) очков в 14 матчах.

Третья звезда января — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар. На счету игрока обороны за месяц 23 (8+15) очка в 15 матчах.