Шарипзянов прокомментировал свой снайперский рекорд среди защитников «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил свой рекорд по голам среди защитников омского клуба за одну регулярку КХЛ. На данный момент на счету Дамира 20 голов в сезоне.

«Стараюсь и на ребят по возможности играть, так что какой-то баланс соблюдается. Если много бросать, шайба зайдёт. Ну и стараюсь на ребят тоже играть, по возможности, чтобы они не думали, что я там со всех позиций бросаю. Но всё равно стараюсь больше думать о броске, а потом уже передаче.

Нам в этом году сделали бросковую зону на нашей арене. Наконец-то. Три года просил её, но там не было места, сейчас там сделали под нас место, так что спасибо команде. Вратаря, девяточки, шикарно», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.