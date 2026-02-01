Скидки
«Эдмонтон» выставил на драфт отказов одного из вратарей

«Эдмонтон Ойлерз» выставил вратаря Кэлвина Пикара на драфт отказов, сообщает пресс-служба клуба. Пикар проводит второй сезон по своему двухлетнему контракту с зарплатой в $ 1 млн.

С возвращением Тристана Джерри в состав команды после травмы, руководство клуба решило оставить в НХЛ только двух вратарей. Сменщиком Джерри является Коннор Ингрэм. 33-летний Пикар в 16 играх текущего сезона одержал лишь пять побед с коэффициентом надёжности 3,68 и 87,1% отражённых бросков.

В 191 игре регулярного сезона в НХЛ Пикар одержал 74 победы с коэффициентом надёжности 2,96 и 90,1% отражённых бросков. В 13 играх плей-офф за «Эдмонтон» он одержал восемь побед с коэффициентом надёжности 2,72 и 89,2% отражённых бросков.

