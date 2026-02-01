Скидки
Крикунов — о серии поражений СКА: дальше всё пойдёт намного лучше

Крикунов — о серии поражений СКА: дальше всё пойдёт намного лучше
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался против отставки главного тренера СКА Игоря Ларионова. Петербургский клуб проиграл ЦСКА (2:3 Б), потерпев седьмое поражение кряду и обновив клубный антирекорд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

– Они не проиграли, по сути, эту игру – сыграли 2:2. Просто не повезло в серии буллитов. Играли они хорошо, с преимуществом, моментов было больше, однако уступили. Так бывает.

– То есть относительно прошлых поражений, вы видите прогресс в игре СКА?
– На протяжении тех шести игр у них был спад, сейчас, думаю, они вышли из этого спада. Дальше у СКА всё пойдёт намного лучше.

– Можно ли сказать, что одна из причин кризиса СКА – нестабильность вратарской бригады после ухода Серебрякова?
– Считаю, что Плешков сейчас играет неплохо. Иванов только в недавней игре что-то не совсем уверенно выглядел. Поэтому нет, у них хорошие вратари. А спад бывает у всех команд, по сезону на него налетают. Он идёт шесть игр. Команда, которая работает, как правило, начинает подниматься.

– Вы считаете, что СКА нужно довериться Ларионову как минимум до конца сезона?
– Естественно. Сейчас всё пойдет нормально. До конца регулярного сезона осталось немного, зачем тут какие-то кадровые изменения, ломать команду, – цитирует Крикунова «Спорт день за днём».

