Результаты матчей ВХЛ на 1 февраля 2026 года
Сегодня, 1 февраля, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 1 февраля 2026 года:

ХК «Норильск» – «Горняк-УГМК» — 0:1 Б;
ЦСК ВВС – «Кристалл» — 4:1;
«Динамо» СПб – «Молот» — 2:3 ОТ;
«Челны» – «Рязань-ВДВ» — 1:3;
СКА-ВМФ – «Олимпия» — 2:1;
«Нефтяник» – «Дизель» — 4:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 49 матчах. Второе место занимает «Югра» с 76 очками после 47 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (71 очко в 46 матчах).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
