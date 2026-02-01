Результаты матчей МХЛ на 1 февраля 2026 года

Сегодня, 1 февраля, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 1 февраля 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «АКМ Новомосковск» — 8:2;

«Амурские Тигры» – «Ладья» — 1:4;

«Тайфун» – «Красноярские Рыси» — 3:5;

«Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи» — 5:4;

МХК «Спартак MAX» – «Алмаз» — 2:8;

«Крылья Советов» – «Локо» — 1:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 79 очками после 44 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.