Блажиевский и Зинченко дрались, Ice Girl покоряла растяжкой. Яркие фото победы «Авангарда»

1 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

За два периода на три шайбы «Авангарда», авторами которых стали Дамир Шарипзянов, Майкл Маклауд и Игорь Мартынов, «Динамо» ответило только голом Макса Комтуа. За четыре минуты до окончания основного времени матча хозяева заменили голкипера на шестого полевого игрока, и Маклауд оформил дубль, забив в пустые ворота.