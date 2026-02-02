Скидки
Каролина Харрикейнз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 2 февраля 2026, счет 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Никишина и ассист Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Лос-Анджелес» в овертайме
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 06:25 (pp)     2:0 Никишин – 52:57     2:1 Хелениус (Мэлотт, Дюмулен) – 53:21     2:2 Байфилд (Кемпе) – 56:49     3:2 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 61:25    

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и российский защитник Александр Никишин. Российский форвард Андрей Свечников завершил встречу с результативной передачей.

У гостей шайбы забросили Самуэль Хелениус и Куинтон Байфилд. Российский нападающий Андрей Кузьменко очков в матче не набрал и завершил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Каролина» примет дома «Оттаву Сенаторз» 4 февраля, а «Лос-Анджелес» на своём льду сыграет с «Сиэтл Кракен» 5 февраля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
