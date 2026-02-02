Гол Никишина и ассист Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Лос-Анджелес» в овертайме

В ночь с 1 на 2 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на льду «Леново Центр» (Роли, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и российский защитник Александр Никишин. Российский форвард Андрей Свечников завершил встречу с результативной передачей.

У гостей шайбы забросили Самуэль Хелениус и Куинтон Байфилд. Российский нападающий Андрей Кузьменко очков в матче не набрал и завершил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Каролина» примет дома «Оттаву Сенаторз» 4 февраля, а «Лос-Анджелес» на своём льду сыграет с «Сиэтл Кракен» 5 февраля.