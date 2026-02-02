Кучеров помог «Тампе» забить на 11-й секунде матча и установить рекорд на открытом воздухе

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. «Тампа» открыла счёт благодаря голу Брэндона Хагеля на 11-й секунде матча. Результативными передачами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Даррен Рэддиш. Отмечается, что это самая быстрая шайба с начала любого матча на открытом воздухе в истории НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач.