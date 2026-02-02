Кучеров помог «Тампе» забить на 11-й секунде матча и установить рекорд на открытом воздухе
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. «Тампа» открыла счёт благодаря голу Брэндона Хагеля на 11-й секунде матча. Результативными передачами отметились российский нападающий Никита Кучеров и Даррен Рэддиш. Отмечается, что это самая быстрая шайба с начала любого матча на открытом воздухе в истории НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач.
