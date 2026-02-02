«Бостон» повторил рекорд по количеству голов в первом периоде в матчах на открытом воздухе

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:3 в пользу гостей. «Бостон» повторил рекорд по количеству голов в первом периоде в играх на открытом воздухе. Ранее это удавалось только «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерез», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» открыла счёт на 11-й секунде матча. Это самая быстрая шайба с начала любого матча на открытом воздухе в истории НХЛ.