«Бостон» повторил рекорд по количеству голов в первом периоде в матчах на открытом воздухе

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на открытом воздухе, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:3 в пользу гостей. «Бостон» повторил рекорд по количеству голов в первом периоде в играх на открытом воздухе. Ранее это удавалось только «Чикаго Блэкхоукс», «Эдмонтон Ойлерез», «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Тампа» открыла счёт на 11-й секунде матча. Это самая быстрая шайба с начала любого матча на открытом воздухе в истории НХЛ.

