Ахо повторил достижение Кросби и Маршана в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо забросил свою 18-ю шайбу в овертайме с момента введения формата три на три в сезоне 2015/2016, сравнявшись по этому показателю с Сидни Кросби и Брэдом Маршаном, которые занимают второе место среди всех игроков за этот период, уступая только Леону Драйзайтлю (20).

Ахо забил гол в овертайме матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Ахо принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 35 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 302 гола и 383 результативные передачи в 732-х играх.