Ахо повторил достижение Кросби и Маршана в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо забросил свою 18-ю шайбу в овертайме с момента введения формата три на три в сезоне 2015/2016, сравнявшись по этому показателю с Сидни Кросби и Брэдом Маршаном, которые занимают второе место среди всех игроков за этот период, уступая только Леону Драйзайтлю (20).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 06:25 (pp)     2:0 Никишин – 52:57     2:1 Хелениус (Мэлотт, Дюмулен) – 53:21     2:2 Байфилд (Кемпе) – 56:49     3:2 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 61:25    

Ахо забил гол в овертайме матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Ахо принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 35 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 302 гола и 383 результативные передачи в 732-х играх.

Новости. Хоккей
