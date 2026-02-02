Ахо повторил достижение Кросби и Маршана в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо забросил свою 18-ю шайбу в овертайме с момента введения формата три на три в сезоне 2015/2016, сравнявшись по этому показателю с Сидни Кросби и Брэдом Маршаном, которые занимают второе место среди всех игроков за этот период, уступая только Леону Драйзайтлю (20).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 06:25 (pp) 2:0 Никишин – 52:57 2:1 Хелениус (Мэлотт, Дюмулен) – 53:21 2:2 Байфилд (Кемпе) – 56:49 3:2 Ахо (Джарвис, Гостисбер) – 61:25
Ахо забил гол в овертайме матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Ахо принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 19 голов и 35 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 302 гола и 383 результативные передачи в 732-х играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
04:44
-
03:54
-
03:32
-
02:38
- 1 февраля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:08
-
20:04
-
19:33
-
19:26
-
19:17
-
19:10
-
18:35
-
18:10
-
17:40
-
17:10
-
16:50
-
16:25