Василевский подрался с голкипером «Бостона» Свейманом в матче НХЛ

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» на открытом воздухе между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». На шестой минуте третьего периода российский вратарь команды хозяев Андрей Василевский подрался с американским голкипером «Бостона» Джереми Свейманом.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

Всё началось с того, что вратарь гостевой команды ввязался в потасовку между полевыми игроками. Василевский, увидев это, поехал в центр арены, где ему на встречу уже направлялся голкипер «Бостона». Американец первым сбросил ловушку, шлем и блин и начал драку с россиянином. Василевский также скинул амуницию, затем голкиперы нанесли друг другу несколько ударов в область головы. Россиянин повалил Свеймана на лёд. Судьи обоим вратарям дали по 5 минут штрафа. Видео эпизода можно посмотреть по ссылке ниже.

На момент написания новости идёт третий период. Команда гостей ведёт со счётом 5:4.

