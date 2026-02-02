Василевский подрался с голкипером «Бостона» Свейманом в матче НХЛ

В эти минуты проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» на открытом воздухе между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». На шестой минуте третьего периода российский вратарь команды хозяев Андрей Василевский подрался с американским голкипером «Бостона» Джереми Свейманом.
Всё началось с того, что вратарь гостевой команды ввязался в потасовку между полевыми игроками. Василевский, увидев это, поехал в центр арены, где ему на встречу уже направлялся голкипер «Бостона». Американец первым сбросил ловушку, шлем и блин и начал драку с россиянином. Василевский также скинул амуницию, затем голкиперы нанесли друг другу несколько ударов в область головы. Россиянин повалил Свеймана на лёд. Судьи обоим вратарям дали по 5 минут штрафа. Видео эпизода можно посмотреть по ссылке ниже.
На момент написания новости идёт третий период. Команда гостей ведёт со счётом 5:4.
