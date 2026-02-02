«Тампа» отыгралась с 1:5 и одолела «Бостон». У Кучерова — 4 очка, Василевский подрался

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в американской Тампе на открытом воздухе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5. Отметим, «молнии» отыгрались по ходу встречи со счёта 1:5.
В составе победителей голами отличились Брэндон Хагель (1+2), Оливер Бьёркстранд, Даррен Рэддиш (1+1), Ник Пол и российский нападающий Никита Кучеров (1+4). Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель. У гостей забивали Алекс Стивз, Морган Гики (2+1), Виктор Арвидссон, Мэттью Пойтрас. Российский форварда Марат Хуснутдинов отметился ассистом. Защитник Никита Задоров очков в матче не набрал.
В середине матча российский голкипер «молнии» Андрей Василевский подрался с вратарём соперника
Джереми Свейманом. Оба вратаря получили по пять минут штрафа.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
- 2 февраля 2026
-
06:19
-
05:41
-
04:44
-
03:54
-
03:32
-
02:38
- 1 февраля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:40
-
22:15
-
22:14
-
22:05
-
21:58
-
21:47
-
21:33
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:32
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:08
-
20:04
-
19:33
-
19:26
-
19:17
-
19:10
-
18:35
-
18:10
-
17:40
-
17:10