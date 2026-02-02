Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Бостон Брюинз, результат матча 2 февраля 2026, счёт 6:5 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» отыгралась с 1:5 и одолела «Бостон». У Кучерова — 4 очка, Василевский подрался
Комментарии

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в американской Тампе на открытом воздухе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5. Отметим, «молнии» отыгрались по ходу встречи со счёта 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

В составе победителей голами отличились Брэндон Хагель (1+2), Оливер Бьёркстранд, Даррен Рэддиш (1+1), Ник Пол и российский нападающий Никита Кучеров (1+4). Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель. У гостей забивали Алекс Стивз, Морган Гики (2+1), Виктор Арвидссон, Мэттью Пойтрас. Российский форварда Марат Хуснутдинов отметился ассистом. Защитник Никита Задоров очков в матче не набрал.

В середине матча российский голкипер «молнии» Андрей Василевский подрался с вратарём соперника
Джереми Свейманом. Оба вратаря получили по пять минут штрафа.

Василевский подрался с голкипером «Бостона» Свейманом в матче НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

