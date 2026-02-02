«Тампа» отыгралась с 1:5 и одолела «Бостон». У Кучерова — 4 очка, Василевский подрался

В ночь с 1 на 2 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в американской Тампе на открытом воздухе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5. Отметим, «молнии» отыгрались по ходу встречи со счёта 1:5.

В составе победителей голами отличились Брэндон Хагель (1+2), Оливер Бьёркстранд, Даррен Рэддиш (1+1), Ник Пол и российский нападающий Никита Кучеров (1+4). Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель. У гостей забивали Алекс Стивз, Морган Гики (2+1), Виктор Арвидссон, Мэттью Пойтрас. Российский форварда Марат Хуснутдинов отметился ассистом. Защитник Никита Задоров очков в матче не набрал.

В середине матча российский голкипер «молнии» Андрей Василевский подрался с вратарём соперника

Джереми Свейманом. Оба вратаря получили по пять минут штрафа.

