Кучеров остановился в шаге от повторения рекорда по очкам за матч на открытом воздухе

32‑летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б), что стало вторым результатом среди матчей НХЛ на открытом воздухе в сезоне-2025/2026.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, рекорд принадлежит форварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Мике Зибанежаду, набравшему 5 (3+2) очков в матче «Зимней классики» с «Флоридой Пантерз» (5:1). Отметим, Кучеров разделил второе место с форвардом «Сент‑Луис Блюз» Джорданом Кайру, который также набрал 4 (1+3) очка в матче «Зимней классики» с «Миннесотой Уайлд» в 2022 году (6:4).
В текущем сезоне на счету Кучерова 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне при полезности «+28».
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
