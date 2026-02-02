32-летний Кучеров повторил достижение Маккиннона и Макдэвида в текущем сезоне НХЛ

32‑летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б), благодаря чему россиянин вошёл в число трёх лучших игроков в сезоне-2025/2026, которые набрали четыре очка в пяти матчах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров, проведший пятый матч в сезоне с четырьмя очками, сравнялся с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз» и Натаном Маккинноном («Колорадо Эвеланш») по этому показателю в нынешнем сезоне НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кучерова 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне при полезности «+28».

Материалы по теме Кучеров остановился в шаге от повторения рекорда по очкам за матч на открытом воздухе

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: