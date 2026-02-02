32-летний Кучеров повторил достижение Маккиннона и Макдэвида в текущем сезоне НХЛ
32‑летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б), благодаря чему россиянин вошёл в число трёх лучших игроков в сезоне-2025/2026, которые набрали четыре очка в пяти матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров, проведший пятый матч в сезоне с четырьмя очками, сравнялся с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз» и Натаном Маккинноном («Колорадо Эвеланш») по этому показателю в нынешнем сезоне НХЛ.
В текущем сезоне на счету Кучерова 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне при полезности «+28».
