Только четыре игрока обходят Кучерова по числу очков в матчах НХЛ на открытом воздухе

32‑летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б) и смог выйти на второе место в истории НХЛ по числу очков на открытом воздухе.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, всего в активе Кучерова шесть очков в играх на открытом воздухе. По этому показателю он сравнялся с Давидом Пастрняком, Патриком Кейном и Микой Зибанеджадом по количеству очков, заняв второе место в истории НХЛ. Опережают данный ряд игроков лишь четыре хоккеиста, набравших семь очков в карьере в матчах на открытом воздухе. Их набрали Артемий Панарин, Джонатан Тэйвс, Джеймс ван Римсдайк и Хенрик Зеттерберг.
Всего в нынешнем сезоне в активе Кучерова 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне.
