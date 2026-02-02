Скидки
Только Панарин и ещё три игрока обходят Кучерова по числу очков в матчах НХЛ на открытом воздухе

Только четыре игрока обходят Кучерова по числу очков в матчах НХЛ на открытом воздухе
32‑летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (6:5 Б) и смог выйти на второе место в истории НХЛ по числу очков на открытом воздухе.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, всего в активе Кучерова шесть очков в играх на открытом воздухе. По этому показателю он сравнялся с Давидом Пастрняком, Патриком Кейном и Микой Зибанеджадом по количеству очков, заняв второе место в истории НХЛ. Опережают данный ряд игроков лишь четыре хоккеиста, набравших семь очков в карьере в матчах на открытом воздухе. Их набрали Артемий Панарин, Джонатан Тэйвс, Джеймс ван Римсдайк и Хенрик Зеттерберг.

Всего в нынешнем сезоне в активе Кучерова 86 (28+58) очков в 49 играх в сезоне.

32-летний Кучеров повторил достижение Маккиннона и Макдэвида в текущем сезоне НХЛ
