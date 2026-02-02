Результаты матчей НХЛ на 2 февраля 2026 года

В ночь на 2 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 2 февраля 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 ОТ;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» — 6:5 Б;

«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 53 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 81 очками после 53 игр.