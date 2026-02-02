Скидки
Анахайм – Вегас, результат матча 2 февраля 2026, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Анахайму». Барбашёв забил гол
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Крайдер (Пилинг, Минтюков) – 13:21     2:0 Крайдер (Труба, Терри) – 21:10     3:0 Готье (Лакомб, Сеннеке) – 24:32 (pp)     3:1 Марнер (Стоун, Дорофеев) – 29:47     3:2 Барбашёв (Айкел, Хольц) – 50:40     4:2 Пилинг (Терри, Труба) – 58:53     4:3 Гертл (Стоун) – 59:54    

К 25-й минуте матча «Анахайм» вёл со счётом 3:0 — голы забили Каттер Готье и Крис Крайдер, оформивший дубль. В середине второго периода первую шайбу «Вегаса» забросил Митч Марнер с передач Марка Стоуна и Павла Дорофеева. В середине третьего периода гол Ивана Барбашёва сократил отставание в счёте до минимума. Однако сравнять счёт «Вегасу» не удалось. Райан Пилинг забил гол в пустые ворота в концовке матча. На последних секундах Томаш Гертл забросил третью шайбу «Голден Найтс».

«Вегас» потерпел пятое поражение подряд. «Анахайм» прервал свою серию из двух поражений кряду.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
