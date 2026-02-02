«Вегас» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Анахайму». Барбашёв забил гол

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
К 25-й минуте матча «Анахайм» вёл со счётом 3:0 — голы забили Каттер Готье и Крис Крайдер, оформивший дубль. В середине второго периода первую шайбу «Вегаса» забросил Митч Марнер с передач Марка Стоуна и Павла Дорофеева. В середине третьего периода гол Ивана Барбашёва сократил отставание в счёте до минимума. Однако сравнять счёт «Вегасу» не удалось. Райан Пилинг забил гол в пустые ворота в концовке матча. На последних секундах Томаш Гертл забросил третью шайбу «Голден Найтс».
«Вегас» потерпел пятое поражение подряд. «Анахайм» прервал свою серию из двух поражений кряду.
