Расписание матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 2 февраля 2026 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Барыс»;

12:30. «Адмирал» – «Торпедо»;

15:30. «Сибирь» – «Ак Барс».

17:00. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»;

19:30. «Северсталь» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.