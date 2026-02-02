Расписание матчей ВХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 2 февраля 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Магнитка»;

15:00. «Металлург» – «Южный Урал»;

16:00. «Омские Крылья» – «Югра»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Химик»;

19:00. «Ростов» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 49 матчах. Второе место занимает «Югра» с 76 очками после 47 встреч. Тройку замыкает альметьевский «Нефтяник» (71 очко в 46 матчах).