Расписание матчей МХЛ на 2 февраля 2026 года

Сегодня, 2 февраля, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 2 февраля 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Тюменский Легион»;

16:30. «Авто» – «Мамонты Югры»;

16:30. «Стальные Лисы» – «Толпар»;

18:30. «Спутник» – «Реактор»;

19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Динамо» Спб;

19:00. МХК «Динамо» М – «СКА-1946»;

19:00. «Академия СКА» – «АКМ-Юниор»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – ХК «Капитан».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 79 очками после 44 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.