Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Виктор Козлов — лидер, Игорь Ларионов с антирекордом СКА — последний

Рейтинг тренеров КХЛ: Виктор Козлов — лидер, Игорь Ларионов с антирекордом СКА — последний
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (11)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
2 (3)Ги Буше«Авангард»
3 (4)Андрей Разин«Металлург»
4 (2)Игорь Гришин«Нефтехимик»
5 (6)Боб Хартли«Локомотив»
6 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
7 (12)Игорь НикитинЦСКА
8 (8)Ярослав Люзенков«Сибирь»
9 (1)Алексей Исаков«Торпедо»
10 (10)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
11 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
12 (14)Евгений Корешков«Трактор»
13 (9)Николай Заварухин«Автомобилист»
14 (5)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
15 (16)Александр Андриевский«Амур»
16 (18)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
17 (19)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
18 (22)Олег Браташ«Адмирал»
19 (17)Михаил Кравец«Барыс»
20 (15)Павел Десятков«Лада»
21 (20)Вячеслав Козлов«Динамо» М
22 (21)Игорь ЛарионовСКА
Материалы по теме
У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?
У Игоря Ларионова появился статусный помощник. Чем Тамбиев будет заниматься в СКА?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android