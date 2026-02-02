Рейтинг тренеров КХЛ: Виктор Козлов — лидер, Игорь Ларионов с антирекордом СКА — последний

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (11) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 2 (3) Ги Буше «Авангард» 3 (4) Андрей Разин «Металлург» 4 (2) Игорь Гришин «Нефтехимик» 5 (6) Боб Хартли «Локомотив» 6 (7) Андрей Козырев «Северсталь» 7 (12) Игорь Никитин ЦСКА 8 (8) Ярослав Люзенков «Сибирь» 9 (1) Алексей Исаков «Торпедо» 10 (10) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 11 (13) Алексей Жамнов «Спартак» 12 (14) Евгений Корешков «Трактор» 13 (9) Николай Заварухин «Автомобилист» 14 (5) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 15 (16) Александр Андриевский «Амур» 16 (18) Митч Лав «Шанхайские Драконы» 17 (19) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 18 (22) Олег Браташ «Адмирал» 19 (17) Михаил Кравец «Барыс» 20 (15) Павел Десятков «Лада» 21 (20) Вячеслав Козлов «Динамо» М 22 (21) Игорь Ларионов СКА