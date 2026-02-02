«Даже Трамп шутит». Андрей Назаров высказался о международной популярности хоккея

Известный тренер Андрей Назаров высказался о растущей популярности хоккея в мире и отметил прогресс Континентальной хоккейной лиги.

«Континентальная лига продолжает оставаться наиболее популярной в Европе, а хоккей, в чём мы в очередной раз убедились, является самым популярным видом спорта в мире. О нём накануне в своей речи пошутил даже президент США Дональд Трамп, а игры НХЛ с участием звёздных россиян, несомненно, являются украшением любимой нами игры.

Отмечу, что в КХЛ классных игр тоже достаточно. Хочется обратить внимание на качественный показ: картинка с годами стала лучше, появилось много разных телевизионных фишек, ярких студий и превью. Важно, что телевидение двигается нога в ногу с хоккеем, идёт взаимное развитие.

В регулярном чемпионате же по-прежнему хватает неожиданностей. Так, например, каждый день обсуждают выступление СКА и московского «Динамо», но напомню, что оба этих клуба уверенно идут в зоне плей-офф. Посмотрим, как они в нём выступят. Зато почему-то мало обсуждают тех, кто находится за чертой кубковых восьмёрок. А ведь эти команды «съели» немаленький бюджет и заканчивают сезон досрочно», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.