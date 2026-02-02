«Это был не мой выбор». Вратарь Свейман поделился эмоциями от драки с Василевским
Вратарь «Бостон Брюинз» Джереми Свейман поделился эмоциями от драки с российским голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским (5:6 Б). Это была первая драка вратарей в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
«Драка с самым крупным и сильным вратарём в лиге — это был не мой выбор. Рад, что это завершилось, наверное, после этого завяжу с драками (улыбается). Не знал, что он левша. Мы улыбнулись и перекинулись словами после драки. Он хотел победить, это одно из проявлений уважения к игре», — цитирует Свеймана пресс-служба клуба.
В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.
