«Покинул страну, давшую ему всё». Плющев назвал неожиданную причину неудач Ларионова в СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об антирекордной серии поражений СКА под руководством Игоря Ларионова. Петербургский клуб проиграл семь матчей подряд.

«Недавно опубликовали отрывки из книги Ларионова о временах, когда он уехал в Америку. По-моему, там чётко изложено, почему сейчас у него здесь всё происходит так, как происходит. Я был удивлён, когда прочитал отдельные моменты, но всё стало ясно: это человек, покинувший свою страну, которая дала ему всё. Сейчас он вернулся в страну-преемника СССР — может, что-то не складывается в идеологическом плане.

Вопрос о возможной отставке Ларионова из СКА — не ко мне. Есть новое руководство, и у них есть своё видение. Но то, что сейчас СКА — не та команда, которую мы привыкли видеть, для меня однозначно. Причины, думаю, кроются именно там, где я сказал», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игорь Ларионов отреагировал на антирекордную серию поражений СКА
