Василевский — о драке с вратарём «Бостона»: огромное ему спасибо, что принял мой вызов

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поблагодарил вратаря «Бостон Брюинз» Джереми Свеймана за то, что тот согласился подраться с ним. Это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.
«Увидел, как Свейман ударил Хагеля ловушкой, и дальше я действовал на инстинктах. Пересёк красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Я не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош при игре в воротах и в драке», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.
Ранее, 20 января, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем. В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.
