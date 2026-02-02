Скидки
Василевский — о драке с вратарём «Бостона»: огромное ему спасибо, что принял мой вызов

Василевский — о драке с вратарём «Бостона»: огромное ему спасибо, что принял мой вызов
Комментарии

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поблагодарил вратаря «Бостон Брюинз» Джереми Свеймана за то, что тот согласился подраться с ним. Это была первая драка в карьере НХЛ для обоих вратарей и первая в матчах лиги на открытом воздухе.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

«Увидел, как Свейман ударил Хагеля ловушкой, и дальше я действовал на инстинктах. Пересёк красную линию и предложил ему подраться. Это был один из самых важных моментов для меня лично, потому что я никогда не дрался в НХЛ. Я не могу выразить благодарность словами. Огромное спасибо ему за то, что принял мой вызов. Он хорош при игре в воротах и в драке», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Ранее, 20 января, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский подрался с вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем. В последний раз в НХЛ две вратарские драки за сезон произошли 15 лет назад.

Новости. Хоккей
