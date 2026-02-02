Скидки
Хоккей

Шарипзянов: Буше тот тренер, при котором защитники раскрываются в атаке

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что стиль игры команды при главном тренере Ги Буше способствует увеличению результативности защитников.

«Ги Буше тот тренер, при котором защитники раскрываются в атаке, я бы согласился с этим суждением. Мы много бросаем, но наши нападающие делают очень хорошую работу на пятаке, так что остаётся только попадать», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Шарипзянов забросил свою 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате-2025/2026 и обновил рекорд защитников клуба в КХЛ. Дамир стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат.

