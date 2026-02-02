«Атмосфера была феноменальной». Купер оценил волевую победу «Тампы» над «Бостоном»
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Бостон Брюинз» (6:5 Б). «Молнии» отыграли четыре шайбы, что является самым крупным камбэком в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11 1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24 1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36 1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp) 1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22 1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18 2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp) 3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp) 4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp) 5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50 6:5 Гюнцель – 65:00
«Знаете, такие игры случаются нечасто. Как часто вы смотрите на протокол матча и видите, что одна команда забила пять голов подряд и другая ответила пятью шайбами? В этой игре было всё. Была отличная погода, был такой климат штата, где обычно такая погода не бывает. Атмосфера была феноменальной», — цитирует Купера пресс-служба клуба.
«Тампа-Бэй» впервые принимала у себя матч НХЛ на открытом воздухе. Встречу на футбольном стадионе посетили 64 617 болельщиков.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
12:30
-
12:30
-
12:15
-
11:52
-
11:25
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
07:51
-
07:43
-
07:38
-
06:19
-
05:41
-
04:44
-
03:54
-
03:32
-
02:38
- 1 февраля 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:40