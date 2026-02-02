«Атмосфера была феноменальной». Купер оценил волевую победу «Тампы» над «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Бостон Брюинз» (6:5 Б). «Молнии» отыграли четыре шайбы, что является самым крупным камбэком в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.

«Знаете, такие игры случаются нечасто. Как часто вы смотрите на протокол матча и видите, что одна команда забила пять голов подряд и другая ответила пятью шайбами? В этой игре было всё. Была отличная погода, был такой климат штата, где обычно такая погода не бывает. Атмосфера была феноменальной», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

«Тампа-Бэй» впервые принимала у себя матч НХЛ на открытом воздухе. Встречу на футбольном стадионе посетили 64 617 болельщиков.