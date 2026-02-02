Скидки
«Атмосфера была феноменальной». Купер оценил волевую победу «Тампы» над «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал победу в матче с «Бостон Брюинз» (6:5 Б). «Молнии» отыграли четыре шайбы, что является самым крупным камбэком в истории матчей НХЛ на открытом воздухе.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 5
Б
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 00:11     1:1 Стивз (Эйссимонт) – 11:24     1:2 Гики (Макэвой, Аспирот) – 15:36     1:3 Арвидссон (Макэвой, Гики) – 18:03 (pp)     1:4 Пойтрас (Кастелич) – 22:22     1:5 Гики (Пастрняк, Хуснутдинов) – 28:18     2:5 Бьёркстранд (Хагель, Гюнцель) – 30:26 (pp)     3:5 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 35:50 (pp)     4:5 Пол (Гюнцель, Кучеров) – 36:13 (pp)     5:5 Кучеров (Макдона, Чернак) – 51:50     6:5 Гюнцель – 65:00    

«Знаете, такие игры случаются нечасто. Как часто вы смотрите на протокол матча и видите, что одна команда забила пять голов подряд и другая ответила пятью шайбами? В этой игре было всё. Была отличная погода, был такой климат штата, где обычно такая погода не бывает. Атмосфера была феноменальной», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

«Тампа-Бэй» впервые принимала у себя матч НХЛ на открытом воздухе. Встречу на футбольном стадионе посетили 64 617 болельщиков.

