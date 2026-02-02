«Очень зрелищная игра». Кучеров — о волевой победе над «Бостоном» с дракой Василевского

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о волевой победе в матче на открытом воздухе с «Бостон Брюинз» (6:5 Б). «Молнии» отыграли четыре шайбы, начав камбэк после драки российского вратаря Андрея Василевского с голкипером Джереми Свейманом.

«Всё было просто на высшем уровне. Публика была невероятной. Думаю, игра тоже доставила удовольствие болельщикам. Это была очень зрелищная игра. Мы проигрывали 1:5, Васи подрался, и я думаю, что все наконец-то пришли в себя и начали играть как следует, чтобы вырвать победу. Это было невероятно», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

Кучеров отметился четырьмя набранными очками и был признан первой звездой матча.