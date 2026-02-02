Форвард «Авангарда» Пономарёв: повезло, что «Динамо» не воспользовалось большинством

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о победе над московским «Динамо» (4:1).

«Не сказал бы, что удачное начало, первые 10 минут дались тяжело, кажется, что мы не владели инициативой на старте, домашняя команда навязывала нам хороший хоккей, и дальше был важный гол, определяющий, играть с преимуществом в счёте – это всегда большая подмога. Первый гол дал нам запал энергии.

Выходили так же, как и на каждую игру, максимально настроенными, понимали, что лёгкого матча не будет. Мне кажется, что в целом мы играем сейчас гораздо более стабильно, но при этом допускаем много ошибок, которые иногда стоят нам игр.

Повезло, что в матче с «Динамо» соперник ими не воспользовался. Тем же большинством, слишком много удалений мы дали, некоторые из них совсем необязательные. Над этим компонентом нам точно ещё нужно будет поработать», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.