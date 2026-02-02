Скидки
Главная Хоккей Новости

На армейском дерби в КХЛ болельщики установили рекорд России

Комментарии

На прошедшем 1 февраля в Москве армейском дерби в КХЛ между ЦСКА и СКА (3:2 Б) установлен рекорд России.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5)     1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5)     2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5)     2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5)     3:2 Абрамов – 65:00    

ХК ЦСКА собрал самый большой флаг России, созданный из трещоток, выданных болельщикам на арене. Тысячи зрителей одновременно подняли их во время исполнения гимна – от нижних рядов до самых верхних, превратив трибуны в единый триколор. Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов России.

СКА потерпел поражение от ЦСКА (2:3 Б) и уступил в седьмом матче подряд, установив новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.

