На армейском дерби в КХЛ болельщики установили рекорд России
На прошедшем 1 февраля в Москве армейском дерби в КХЛ между ЦСКА и СКА (3:2 Б) установлен рекорд России.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Педан (Поляков, Недопёкин) – 07:13 (5x5) 1:1 Гурьянов (Охотюк, Зернов) – 16:26 (5x5) 2:1 Нестеров (Полтапов, Абрамов) – 35:38 (5x5) 2:2 Гримальди (Бландизи, Савиков) – 44:57 (5x5) 3:2 Абрамов – 65:00
ХК ЦСКА собрал самый большой флаг России, созданный из трещоток, выданных болельщикам на арене. Тысячи зрителей одновременно подняли их во время исполнения гимна – от нижних рядов до самых верхних, превратив трибуны в единый триколор. Рекорд официально зафиксирован представителями Книги рекордов России.
СКА потерпел поражение от ЦСКА (2:3 Б) и уступил в седьмом матче подряд, установив новый клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с «Динамо» в Минске 3 февраля.
