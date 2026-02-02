Скидки
КХЛ определила лучших игроков 20-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 20-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём в седьмой раз в карьере признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,51 и 98,28% отражённых бросков. В матче с «Трактором» (1:0) Серебряков сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Митчелл Миллер («Ак Барс»), набравший 4 (1+3) очка в двух играх недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Майкл Маклауд («Авангард»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан защитник Иван Патрихаев (ЦСКА), набравший 3 (1+2) очка в трёх встречах недели с показателем полезности «+3».

