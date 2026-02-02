Скидки
«Матвей пришёл в лагерь в плохой форме». Токкет о причинах малого игрового времени Мичкова

Комментарии

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет объяснил, почему не даёт много игрового времени российскому нападающему Матвею Мичкову. В последних матчах россиянин играет чуть больше 10 минут за матч.

«Матвей пришёл в тренировочный лагерь в плохой форме. Ему сложно самостоятельно держать себя в форме. Я никогда не говорю ему брать игру на себя или обыгрывать кого-то один в один. Но в эти моменты у него возникают проблемы. Мы стараемся развивать его комплексно, улучшать навыки, научить правильно восстанавливаться и питаться. Сейчас я говорю про любого игрока команды, не только про Матвея. Посмотрите на Тревора Зеграса, у которого были провальные сезоны, но он проводит работу над собой и получает результат. Это обязательное слагаемое победы. Работа превыше всего», — цитирует Токкета PHLY Flyers.

В текущем сезоне на счету Мичкова 28 (13+15) очков в 53 матчах при среднем игровом времени 14.32.

