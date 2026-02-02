Пономарёв — о конкуренции в составе «Авангарда»: «трясучки» ни у кого точно нет

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв высказался о высокой конкуренции в составе омской команды за место в составе и заявил, что каждому игроку надо усердно работать.

«Кирилл Долженков мой конкурент за позицию? Я, честно сказать, об этом даже не думал. Тяжело сказать насчёт конкуренции за место в составе, у нас есть травмированные ребята, поэтому в принципе сколько было, +1 игрок в итоге, это небольшая разница по сравнению с тем, что было.

Надо выходить и делать свою работу, а там уже всё будет зависеть от тренера. Какой-то «трясучки» ни у кого точно нет», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.